Coronamaatregelen zetten extra druk op mantelzorgers

LICHTENVOORDE - De mantelzorger is belangrijker dan ooit. Nu dagbestedingslocaties gesloten zijn en zorgverleners niet of nauwelijks aan huis komen, komt bijna alles op zijn of haar bordje.

Ook voor mensen die mantelzorger zijn voor hun partner of kind met een beperking, betekent het coronavirus dikwijls een verzwaring van hun rol. Dat merkt Ingrid te Winkel, mantelzorgconsulent van VIT-hulp bij mantelzorg in Lichtenvoorde.



,,Sommige hulpbehoevenden hebben een paar dagen per week dagbesteding, maar dat is weggevallen. Daar komt bij dat familie nu niet of minder kan bijspringen en thuiszorgorganisaties aan hun max zitten.’’

Quote Op veel plekken is de structuur weggeval­len Ingrid te Winkel, VIT-hulp

VIT-hulp ondersteunt mantelzorgers waar mogelijk, maar dat kan momenteel ‘niet achter de voordeur’. ,,We vragen ze wel hoe het gaat’’ vertelt Te Winkel.



,,En dan merk je dat op veel plekken de structuur is weggevallen. Dagbesteding die gesloten is, de fysiotherapeut of logopedist die niet meer komt, kinderen die met het oog op besmettingsrisico niet meer bij hun zorgbehoevende ouders over de vloer kunnen komen.”

‘Bel iemand op, stuur een berichtje’

De mantelzorgorganisatie kan voorlopig niet meer dan per telefoon de mantelzorgers een luisterend oor bieden en ze informeren en adviseren. Thema-avonden en cursussen, bijvoorbeeld over het omgaan met mensen met dementie, zijn afgelast.



Ook de inzet van zogenoemde bezoekvrijwilligers staat steeds meer on hold. Dit zijn vrijwilligers die op bezoek komen zodat de mantelzorger een paar uurtjes ontlast wordt.



Als iemand echt onvoldoende hulp via zijn of haar eigen netwerk kan krijgen, kan het Wmo-loket van de gemeente uitkomst bieden. Iedereen die een mantelzorger kent, kan echter een beetje helpen, denkt Te Winkel.



,,Bel iemand op, stuur een berichtje. Vraag waar je iemand een plezier mee kunt doen. Voor veel mantelzorgers is het niet makkelijk of vanzelfsprekend hulp te vragen aan mensen in hun omgeving. Terwijl het zeker nu belangrijk kan zijn om vol te houden.’’