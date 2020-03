‘Coronapatiënt is thuis geen gevaar voor de buurt’

Bronckhorst heeft de (vooralsnog) enige twee bevestigde coronabesmettingen in de Achterhoek. Van de eerste patiënt was al snel breed bekend dat het een inwoonster van Hengelo is. Gezondheidsdienst GGD kon er niet omheen dat te bevestigen.



Maar bij de tweede besmetting, een paar dagen later, gaat het nog altijd om ‘een inwoner van de gemeente Bronckhorst’. Volgens de GGD is het niet nodig de woonplaats te melden, omdat iemand die in thuisquarantaine zit geen enkel gevaar is voor de omgeving. ,,Zelfs niet voor directe buren, laat staan voor andere inwoners van de plaats waar de patiënt woont”, zegt een GGD-woordvoerder.