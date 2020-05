Coronapatiënt met verstandelijke beperking naar Halle

Zorginstelling De Lichtenvoorde heeft sinds begin deze maand de beschikking over een kleinschalige locatie in het buitengebied van Halle met vier woonplekken, die speciaal is ingericht om mensen in quarantaine en/of isolatie te kunnen verzorgen. De andere organisaties hebben plekken vrijgemaakt in Almelo en Enschede. Vanuit de Achterhoek doet naast De Lichtenvoorde ook Estinea mee.



Over de criteria om in deze zogenoemde cohortlocaties opgevangen te kunnen worden zijn onderlinge afspraken gemaakt. Op dit moment is er geen sprake van corona bij patiënten van De Lichtenvoorde en Estinea.

Specifieke verzorging

,,De locatie in Halle is nu in gebruik voor de verpleging en begeleiding van cliënten van De Lichtenvoorde die specifieke verzorging nodig hebben. Indien de situatie erom vraagt, kunnen we hier coronapatiënten van andere zorgorganisaties met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit de regio plaatsen”, vertelt Hans Poortier, bestuurder van De Lichtenvoorde. ,,Je kunt maar beter goed voorbereid zijn.”

Personeel vrijgemaakt

Het besluit om eventuele coronapatiënten centraal op te vangen is genomen om eventuele verspreiding van het virus binnen deze kwetsbare instellingen te voorkomen. De zorginstellingen hebben personeel vrijgemaakt om desgewenst in Halle, Almelo of Enschede aan de slag gaan. De medische verantwoordelijkheid ligt bij het artsenteam van de betreffende zorgorganisaties. Als er geen eigen artsenteam beschikbaar is, werken de locaties met een afvaardiging van huisartsen.