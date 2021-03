Coronapatiënt Zahed brengt zuster Hanny bijzonder cadeau: ‘Zonder jou had ik het niet gered’

Zahed Nurin is erg ziek, als hij op 17 maart 2020 in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem wordt opgenomen. In zijn woonplaats Arnhem en omgeving kan hij niet terecht, alles ligt vol. Verpleegkundige Hanny Simens (57) heeft die dag dienst. ,,Het was mijn eerste dag op de covid-afdeling, Zahed was mijn eerste patiënt. Er kwam geen tweede, dus ik had die dag alle tijd voor hem.’’