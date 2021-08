Coronaproof bloemencorso in Beltrum: publiek loopt route door het dorp langs stilstaande wagens

Mehmetali (20) strijdt in zijn wijk voor eerste Cruyff Court van Zutphen: ‘Voor de hele wijk belangrijk’

17 augustus Een voetbalveld zonder hondenpoep op de middenlijn of kuilen voor het doel. Een plek waar jongeren samen kunnen komen en kunnen sporten. Als het aan Mehmetali Görmez ligt verschijnt er zo snel mogelijk een Cruyff Court in de wijk Waterkwartier in Zutphen. „Een plek waar jongeren samen kunnen komen.”