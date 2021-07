Coronaproof ronddwalen een psychedelisch luchtkasteel in Doetinchem

Meest in het oog springend op het terrein is het bouwwerk van 100.000 ballonnen van kunstenaar Guido Verhoef. In de verschillende ruimtes in het ballonnenkasteel zijn steeds andere dingen te zien.



Er dansen meisjes, er zweven door een computer gegenereerde gezichten rond met teksten erbij, er is driedimensionale graffiti te zien dat niet met het blote oog, maar wel de camera op de telefoon is te bekijken en er is een ruimte met door het bezoek volgeschreven ballonnen. Een van de teksten: ‘Een dag geen ballon opgeblazen is een dag niet geleefd’.