Coronaproof stemmen, zo gaat dat straks in Berkelland

Veel rook bij binnen­brand in woning aan Prins Constan­tijn­straat in Terborg

25 januari TERBORG - In een woning aan de Prins Contantijnstraat in Terborg is deze middag brand ontstaan rond 15.00 uur. De brandweer arriveerde na een alarmmelding vrij snel bij de tussenwoning. Bij de brand ontstond veel rook. Een agent moest ter plekke worden behandeld omdat hij teveel rook had ingeademd.