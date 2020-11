Coronasituatie in Achterhoek erg slecht, maar ‘lockdown’ blijft regio bespaard

,,Er is vooralsnog geen signaal vanuit de overheid voor een volledige lockdown van onze regio”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG), waar de acht Achterhoekse en veertien Veluwse gemeenten onder vallen.



,,Vooral in de Achterhoek is de situatie erg zorgelijk, maar van een opsplitsing van de regio in aparte gebieden om die op slot te zetten is vooralsnog geen sprake. Een lockdown van de Achterhoek is dan ook geen reëel scenario.”