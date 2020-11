Coronasluiting voorbij; bezoekers en nieuwe patiënten weer welkom op verpleegafdeling SKB Winterswijk

WINTERSWIJK - De verpleegafdeling C1 in het Winterswijkse SKB-ziekenhuis is weer open voor nieuwe opnames. Vorige week werd de afdeling gesloten vanwege een corona-uitbraak onder personeel en patiënten.

,,Dankzij de getroffen maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is de situatie inmiddels onder controle. Daardoor is het nu mogelijk om de afdeling C1 weer open te stellen voor opname van nieuwe patiënten. De situatie wordt continu zorgvuldig in de gaten gehouden en als dat nodig is, nemen we aanvullende maatregelen", aldus woordvoerster Hanneke Groot Nibbelink.

Op de verpleegafdeling C1 waren tien dagen geleden ineens opvallend veel patiënten en medewerkers met coronaverschijnselen. Om hoeveel besmette personen het precies ging is niet bekend gemaakt. Het waren er in ieder geval niet meer dan tien. Door de corona-uitbraak moest het personeel en de patiënten van de afdeling tien dagen in quarantaine.

Hoeveel bedden er de komende dagen beschikbaar komen, is onder andere afhankelijk van hoeveel verpleegkundigen er beschikbaar zijn om goede en veilige zorg te kunnen bieden. Voor de patiënten die op dit moment zijn opgenomen, zijn in ieder geval voldoende verpleegkundigen beschikbaar.

Bezoekers ook weer welkom

Vanaf nu zijn bezoekers ook weer welkom op afdeling C1. Hierbij geldt, net zoals op andere afdelingen, één keer per dag één bezoeker per patiënt. Bezoekers moeten zich uiteraard houden aan de geldende maatregelen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Deze beschermingsmiddelen krijgen zij op de afdeling C1.

,,Het niet toestaan van bezoek is voor onze patiënten een ingrijpende maatregel en daarom willen we deze periode zo kort mogelijk houden", aldus Groot Nibelink. ,,Nu het weer veilig en verantwoord is zijn bezoekers weer welkom, mits zij zich aan de geldende maatregelen houden.”