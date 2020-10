Coronatest voor Achterhoeker straks ook in Winterswijk

Waar deze straat precies komt is nog even de vraag, daarvoor zijn twee locaties in beeld. Thasing: ,,Beide plekken hebben voor- en nadelen qua logistiek en we onderzoeken nu welk pand het meeste ruimte biedt voor de elementen die wij zoeken voor een testlocatie.”



Vooralsnog gaat de GGD er vanuit dat de nieuwe testlocatie opent in de eerste of tweede week van november. ,,We streven ernaar om de teststraat in Winterswijk vóór 1 november actief te hebben, maar dat kunnen we helaas niet garanderen vanwege de onzekerheden rond de exacte locatie én het zoeken van personeel”, zegt Thasing.