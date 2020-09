Coronatest voor zorgpersoneel in de Achterhoek bij eigen werkgever

,,Met onze testlocaties houden we de regie in eigen hand en kunnen mensen die niet besmet blijken, snel weer aan het werk”, zegt bestuursvoorzitter Hans Metzemaekers van Azora, dat samen met Markenheem sinds een week een teststraat heeft in ’s-Heerenberg. Hier kunnen zestien test per dag afgenomen worden.



Ook Marga Klompé heeft sinds maandag eigen testlocaties, in Groenlo en Lochem en personeel van Sensire kan zich sinds gisteren laten testen in Doetinchem. Sensire overweegt om de teststraat ook beschikbaar te stellen voor personeel van andere zorgverleners uit de regio. Met de eigen testlocaties zijn zorgmedewerkers niet meer afhankelijk van de teststraat van de GGD, maar kunnen ze bij hun eigen werkgever worden getest.