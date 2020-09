Coronauitbraak in verpleeghuis Groenlo; zes besmettingen, mogelijk meer

Niet op slot

De Molenberg in Groenlo gaat vooralsnog niet op slot voor bezoekers. Wel moet iedereen mond-neusmaskers dragen. Bewoners die besmet zijn met het virus, mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Wel wordt streng de hand gehouden op afstand en hygiëne. ,,We zetten echt alles op alles om een lockdown te voorkomen. Dat wil niemand. Het grote verschil met de eerste golf is dat we nu iedereen testen. En dat blijven we ook doen. We hebben daarvoor een eigen teststraat", vertelt Holwerda.