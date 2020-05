Coronavirus afgelopen week voor geen enkele inwoner van Liemers of Achterhoek fataal

video Hoe een koe echt een haas kan vangen? Dat zie je in het filmpje van boer Tim

15:35 LIEVELDE - Toen hij zag hoe zijn koeien enthousiast achter een jonge haas aangingen, kon hij zijn lachen met moeite inhouden. Boer Tim Arink (23) uit Lievelde had de hazenjacht al vaker gezien, maar was er nog nooit in geslaagd dat vast te leggen.