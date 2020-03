Coronavirus ontdekt bij vrijwilliger zorgcentrum De Bleijke in Hengelo

Update | Video ‘Levensge­vaar­lij­ke’ drugsfa­briek ontdekt in leegstaan­de loods in Winters­wijk

15:05 WINTERSWIJK - Aan de Driemarkweg in Winterswijk is een groot drugslab ontdekt. Het lab, dat nog volop in werking was, bevindt zich in de linkerzijde van een loods die al enige tijd leegstaat.