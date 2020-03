Coronavirus raakt Zwarte Cross: finale motorcross gaat niet door

‘Ontzettend balen’

Het coronavirus zet hier nu dus een streep door. Reden: de verplaatsing van het WK motorcross in Italië, momenteel de grootste coronahaard van Europa. De wedstrijden in de klasse MXGP in het Italiaanse Trentino zijn vanwege het virus verplaatst van 4 en 5 april naar 18 en 19 juli. In dat weekend zou ook de finale van de Dutch Masters of Motocross op het Achterhoekse festival zijn.

,,Omdat een groot deel van de crossers van de Dutch Masters meedoet aan het WK, kan dat nu niet doorgaan. Het is ontzettend balen. De Zwarte Cross is natuurlijk ooit ontstaan vanwege de motorcross. We kunnen nu niet anders dan een streep door dit onderdeel zetten”, zegt Zwarte Cross-woordvoerder Lotte Post.



Volgens Post zijn er verder vooralsnog geen aanpassingen in het programma van het festival. Dit omdat er volgens het RIVM nog geen reden is evenementen te vermijden of af te gelasten. ,,Het is afwachten hoe de coronasituatie zich gaat ontwikkelen. Er kan van alles gebeuren, maar we gaan van het positieve uit”, zegt Post.