Coronavirus zorgt voor creatieve oplossingen bij bedrijven: ‘Zo kan ik mijn passie blijven doorgeven’

Vincent Versteegen uit Hengelo bijvoorbeeld. De eigenaar van The Vincent Productions organiseert normaal quizzen op locatie, maar zag dat alles werd afgezegd. ,,Toen dacht ik: ik kan ook alle vragen via de mail sturen. Dan kunnen families thuis spelen.”



En zo geschiedde. In de weken dat Nederland stil ligt, stuurt hij elke vrijdag een quiz naar mensen die zich hebben ingeschreven. ,,Er zijn verschillende teams die tegen elkaar strijden. De teams krijgen vrijdag om 20.00 uur een mail met allerlei soorten vragen. Zij moeten het antwoordformulier voor 22.00 uur naar mij sturen. Elke minuut later is een strafpunt. Zaterdagavond volgt de uitslag."

Quote Als zij niet naar mij kunnen, dan kom ik via deze weg wel naar de mensen Vincent Versteegen, The Vincent Productions

Een manier van Versteegen om mensen toch een gezellige avond te bezorgen. ,,Als zij niet naar mij kunnen, dan kom ik via deze weg wel naar de mensen."

Zangles via Facetime

Antoinette Germeraad uit Duiven van Melody! Zanglessen kreeg afgelopen week veel afmeldingen voor de lessen. Dus biedt ze vanaf deze week zangles aan via Skype en Facetime. De aanmeldingen stromen binnen. Naast vaste leerlingen melden ook nieuwe mensen zich. ,,Ik denk dat het voor mensen ook juist fijn is op deze manier, in je eigen veilige omgeving zingen", aldus Germeraad.

Quote Zo kunnen we onze leden tegemoetko­men en als team bezig blijven Joeri van Grol , DJF Dance Centre

Zo lang als Nederland stilligt, blijft ze doorgaan. ,,Zo kan ik mijn passie blijven doorgeven.”



Ook de lessen van DJF Dance Centre in Zevenaar, Duiven en Doesburg werden gecanceld. Eigenaar Joeri van Grol liet naar eigen zeggen 'zijn creatieve brein overuren draaien' en kwam op het idee om danslessen te geven via internet. Van Grol: ,,Zo kunnen we onze leden tegemoetkomen en als team bezig blijven. We zijn er voor elkaar.”



De locatie in Duiven is omgetoverd tot een studio, van waaruit elke dag verschillende soorten lessen live worden gestreamd. ,,We proberen voor alle doelgroepen zo veel mogelijk aan te bieden.''