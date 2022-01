Corrie blaast kleine vrachtwagen van de A18 tussen Didam en Wehl

Eerst giftige gehaktbal­len, nu worsten met spijkers: grote onrust bij hondenbe­zit­ters in Warnsveld

Grote onrust bij hondenbezitters in Warnsveld. Deze week werden daar op twee plekken worsten met daarin spijkers gevonden. In november werden ook al vergiftigde gehaktballetjes gevonden in het dorp. Warnsveldse baasjes vrezen voor de actieve ‘hondenhater’ die het heeft gemunt op hun trouwe viervoeters. ,,Deze persoon is echt ziek in zijn hoofd.”

30 januari