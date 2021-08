Corso & Co wint dit jaar stilstaand corso in Winterswijk: ‘Toch nog iets beleven’

Hans Smit, president van de Vereeniging Volksfeest, is blij met wat er wel kan. ,,Mensen willen in zo'n weekend toch iets beleven en gelukkig kan dat. We hebben dit volledig in samenspraak met de gemeente besloten.”

Het heeft lang geduurd voor het duidelijk was wat er wel en niet zou kunnen. Zo kregen de corsogroepen pas een maand geleden te horen dat er geen optocht zou komen, maar dat de wagens opgesteld zouden worden in het park Scholterbrug.

Struisvogel met hoge goed

,,Wat ons betreft had dat besluit wel wat eerder genomen kunnen worden”, zegt Peter ten Hagen van Corso & Co. Het thema van zijn corsogroep is struisvogelpolitiek. In plaats van verschillende struisvogels op een wagen staan ze nu in het park uitgestald op het gras.

,,Het thema is een knipoog naar het bestuur van het Volksfeest dat maar geen beslissing nam, daarom heeft een struisvogel ook een hoge hoed op. Het is maar een grapje”, haast Ten Hagen zich te zeggen. ,,We zijn blij dat we nu toch hier staan met onze corsovoorstelling, hoewel we liever een optocht hebben natuurlijk.”

Start in maart

De corsobouwers zijn al in maart begonnen. In kleine groepjes en zoveel mogelijk op afstand van elkaar, hoewel het op het laatst niet meer te vermijden was dat de anderhalvemeterregel werd overtreden.

Ook de muziekverenigingen die normaal meelopen in de corso-optocht, gaven gisteren acte de présence in het park. Met de afname van het defilé door het dagelijks bestuur van de Vereeniging Volksfeest en burgemeester Joris Bengevoord kreeg het allemaal toch nog een officieel tintje.

Stemmen

Het publiek kon middels een stembiljet kiezen welke corsowagen men het beste vond. ,,Die wagen met de gnoes en de krokodillen in de sloot vonden wij het mooiste”, zegt het echtpaar Hanny en Frits te Loo, wijzend naar de corsovoorstelling van Meddo. Deze corsogroep wint al jaren achtereen de eerste prijs.

,,Jammer dat er geen optocht is dit jaar, maar gelukkig is er wel muziek. Straks lopen we ook nog even over de kermis, maar we gaan nergens in. De tijd van de botsauto’s hebben we gehad,” aldus het echtpaar van 72 en 75 jaar. ,,Vanavond gaan we het corso nog eens bekijken, als alles verlicht is.”

Eerste prijs

Uiteindelijk won Corso & Co de eerste prijs in de A-klasse. Een klasse lager won corsogroep KWOV.

Volledig scherm Dahliakanjers – Verjaren. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm Eig´nwies – Hoedje af…. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm Eerste Winterswijkse Digitale Kegelclub – EasyBoys. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm De Genieters – Feest! © Jan Ruland van den Brink