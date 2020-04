Corsobouwers broeden op plan voor Lichtenvoordse kermis

De wagen van bouwgroep Lansink-Bluiminck werd uiteindelijk zelfs uitgeroepen tot mooiste corsowagen van Nederland. ,,Ook een beetje tot onze eigen verrassing. Dat was toch een mooi compliment”, erkent Berendsen.



Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het was de bedoeling om komende week te beginnen met de bouw van de nieuwe wagen. ,,Het ontwerp is klaar en is prachtig. Zo mooi, dat we het niet in de ijskast willen zetten. Het idee gaat zeker een keer op straat komen. Of dat volgend jaar zal zijn, weten we nog niet. Dat is ons jubileumjaar en we wilden daarvoor uitpakken. Dat gaan we ook zeker doen. Nu hebben we wat extra tijd gekregen om iets bijzonders te maken", merkt Berendsen nuchter op.