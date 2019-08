CorsoClub Meddo wint al vier jaar Winterswijks corso: ‘Ontwerp voorop, eerste prijs is bonus’

MEDDO - CorsoClub Meddo heeft al vier jaar achter elkaar de eerste prijs gewonnen in het Winterswijkse bloemencorso . Ook dit jaar hoopt de groep met een oosterse apentempel in de jungle weer hoge ogen te gooien. ,,Maar we ontwerpen niet met een eerste prijs als doel.”

In de Winterswijkse buurtschap Huppel verrijst dezer dagen een exotische apentempel, zoals je die in Zuid-Oost Azië wel kunt tegenkomen. De ooit door orang-oetangs bevolkte rots lijkt verlaten, maar dat is slechts schijn.

Opvallend ontwerp

Het is opnieuw een opvallend ontwerp van CorsoClub Meddo, die de laatste jaren steevast veel oh’s en ah’s bij het publiek ontlokte met creaties als een spookhuis, een indiaan, een kathedraal en een Romeins vierspan. Stuk voor stuk goed voor een eerste prijs in de categorie grootste wagens.

De apenrots zal dit jaar zeker weer hoge ogen gooien bij jury en publiek, maar de succesbouwers hoeven bij de prijsuitreiking niet per se bovenop de apenrots te zetelen. ,,We zullen niet teleurgesteld zijn als we dit jaar geen eerste worden. Je moet een ander ook wat gunnen”, gniffelt voorzitter Bart Derksen van CC Meddo.

,,Nee, serieus. We gaan puur voor het mooiste idee, we ontwerpen niet met het oog op de punten. Een eerste prijs is een bonus. In januari kunnen onze leden altijd hun ideeën presenteren en meestal zijn dat er een stuk of drie, vier.”