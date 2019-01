Corsogroep Teeuws maakt één na mooiste corsowagen van Nederland

videoLICHTENVOORDE - De wagen Toccata und Fuge van corsogroep Teeuws is de één na mooiste corsowagen van Nederland in 2018. De eerste prijs ging naar de wagen Alert van corsogroep Stark Wark uit Vollenhove. Vorig jaar won Teeuws de verkiezing met hun wagen Licht Transport .

De verkiezing werd georganiseerd door de website CorsoNetwerk. Bijna 900 mensen stemden op hun favoriete corsowagens van 2018. Teeuws eindigde met 446 punten op de tweede plek. Teeuws was niet de enige corsogroep uit Lichtenvoorde in de uiteindelijke top-10. Eindbaas van corsogroep Hooiland behaalde een vierde plaats. Corsogroep 6kamp eindigde op plek 6 met hun wagen Vlekkeloos.

Johann Sebastian Bach

Teeuws werd tweede met een verbeelding van het werk van Johann Sebastian Bach. Een enorm bewegend orgel, ondersteund door twee christelijke figuren. ,,Een hele mooi en afwisselende wagen. Het beeld was sterk en de kleuren zijn goed gekozen. De lijnen en patronen zijn heel strak en zien er mooi uit’’, schreef de vakjury van het bloemencorso in Lichtenvoorde eerder over Toccata und Fuge.

Quote Samen met Zundert zijn we toonaange­vend in Nederland Herman ter Haar, Voorzitter Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde Herman ter Haar, voorzitter van Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, is blij met de hoge noteringen van de Lichtenvoordse corsogroepen. ,,Samen met Zundert zijn we toonaangevend in Nederland. Deze uitverkiezing is een waardering van corsoliefhebbers. Het is iets waar we enorm trots op zijn.’’

Teeuws

Een echte theaterwagen, zegt voorzitter Rob Overbekking, van corsogroep Teeuws over Toccata und Fuge. Hij had de tweede top-3 notering in twee jaar niet zomaar verwacht. ,,Vorig jaar na het corso bleef de wagen ‘in the picture’. Iedereen sprak erover. Dit jaar hadden we het niet zomaar verwacht, niettemin waren we heel blij met deze tweede plek.’’

Rest de vraag wat het geheim is van Teeuws. Overbekking: ,,We hebben een goede ontwerper (Paul Wieggers, red.) die anders durft te zijn. Daarmee nemen we risico's, dat gaat soms fout, maar meestal pakt het goed uit. Als groep staan we echter altijd honderd procent achter het ontwerp en voeren dit tot in de details uit.’’