Corsogroepen uit Lichtenvoorde brengen Astrid laatste groet

LICHTENVOORDE - Met een erehaag over de Aaltenseweg in Lichtenvoorde is gistermiddag afscheid genomen van Astrid Immink-Hogenkamp. Samen met haar man Eric was zij het gezicht van Café Zaal Hogenkamp aan de Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Zij is 61 jaar geworden.