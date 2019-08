Corsowagens Lichtenvoorde zoeken met spoed ruimte om te bouwen: ‘Een weiland is ook goed’

Boos op de gemeente in aanloop naar Have A Nice Day

26 augustus BORCULO - Boos en erg teleurgesteld is hij. Borculoër Ben Tragter heeft een maandag een brief bij de gemeente Berkelland bezorgd waarin hij zijn gal spuwt over hoe Berkelland omgaat met natuur en cultureel erfgoed in en rond het Galgenveld. Het gebied wordt achter plastic schermen dezer dagen ingericht voor het dance-event Have A Nice Day.