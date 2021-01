Countryzanger Ben Steneker maakt nu vogelhuisjes op verzoek: ‘Tóch wat leven in de brouwerij’

De advertentie die Steneker in deze krant plaatste, viel meteen op. Een foto van een voederhuisje met de tekst: ‘Voor veel mensen zit er nu niets anders op dan thuis te zitten en een beetje naar buiten te kijken. Daarom: een vogelvoederhuisje, daar kun je de hele dag van genieten. Ik vul graag mijn vrije tijd met knutselwerk. Heeft iemand belangstelling voor een voederhuisje of nestkastje? Bel mij en we maken samen mensen en vogels blij.”

Nu hij als artiest niets omhanden heeft, is Steneker graag in zijn hobbyruimte. „Het idee ontstond door al die verhalen over eenzaamheid onder de mensen die in deze tijd niemand zien. Die de hele dag maar naar buiten zitten te kijken. Als je dan tóch altijd voor het raam zit, zet er dan iets neer dat wat leven in de brouwerij brengt.”