Covid-19 vastgesteld bij leerling Staring College in Lochem

LOCHEM - Bij een leerling van het Staring College in Lochem is een besmetting met Covid-19 vastgesteld. Andere leerlingen en medewerkers die met de besmette scholier in contact zijn geweest, worden dit weekend door de GGD benaderd.

De betrokken leerlingen is afgelopen week alleen op dinsdag op school geweest, schrijft bestuurder Carlien Krist namens de schoolleiding in een brief aan alle leerlingen, ouders en verzorgers. Het gaat om een leerling in de bovenbouw vwo.

Lijst met leerlingen en medewerkers

Hij of zij heeft de school geïnformeerd en een lijst gestuurd met daarop leerlingen en medewerkers waarmee nauw contact is geweest. Deze hebben persoonlijk bericht ontvangen.

Geen preventieve tests

De GGD is geïnformeerd en voert dit weekend bron- en contactonderzoek uit. De personen die door de besmette leerling zijn genoemd, worden door de GGD benaderd en krijgen advies wat te doen. Volgens het Staring College heeft de GGD aangegeven dat er op dit moment niet preventief wordt getest.

Onderwijs gaat door

Het onderwijs op het Staring College gaat vooralsnog door. ‘Zoals de situatie zich op dit moment laat aanzien, is er geen aanleiding om al verdergaande maatregelen te nemen die de doorgang van het onderwijs verstoren’, aldus Krist.

‘Erg vol in de pauzes’

De school bekijkt wel hoe de coronamaatregelen beter nageleefd kunnen worden. ‘We hebben allemaal afgelopen week kunnen zien hoe moeilijk het is om echt afstand tot de docenten en de conciërges te houden. Met name in de pauzes is het erg vol’, schrijft Krist. ‘We zijn bezig hiervoor nog andere oplossingen te realiseren. Nu is wel het moment voor ons allemaal, leerlingen en medewerkers, om met verhoogde discipline alle maatregelen strikt uit te voeren!’

Naast de hoofdvestiging in Lochem heeft het Staring College twee locaties in Borculo, met in totaal zo’n 2.000 leerlingen.