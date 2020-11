Creatief in coronatijd: Willem van Boh Foi Toch maakte basgitaar van verfroerstokjes

Duizend verfroerstokjes zaten er in de doos die Willem te Molder (65) eind september via een hobbysite op de kop wist te tikken. Daarvan zijn er minder dan tien over. Alle andere stokjes zijn verwerkt in de basgitaar, die het Groenlose lid van dialectband Boh Foi Toch in de afgelopen anderhalve maand thuis in zijn schuur in elkaar zette.