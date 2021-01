‘Creatief Technologisch Centrum bij Het Assink lyceum moet techniekonderwijs digitale boost geven’

Joost Leeuw, projectleider Sterk Techniek en Technologisch Onderwijs bij Het Assink lyceum: „In principe kan op twee locaties bij Het Assink een CTC worden gecreëerd. Het is logisch om er één in Eibergen of Neede te realiseren en één in Haaksbergen. Het Assink werkt aan de onderwijskant voor dit project samen met Marianum, Staring College en Zone College. We kijken ook naar waar op dit moment al voorzieningen zijn op het gebied van techniekonderwijs. Zoals technieklokalen. In Borculo en in Lichtenvoorde bestaan die. Daarom is Eibergen of Neede voor ons nu ook logischer, want hoe dichterbij zo'n CTC is, hoe meer gebruik er van kan worden gemaakt. Verder is het zo dat we met samenwerkingspartners kunnen kijken naar welke lokalen het meest geschikt zijn voor welke thema's.”