Creatieve passie? Maak deze zomer je eigen game, fotoshoot of schilderij bij Bosch Atelier in Borculo

BORCULO - Zelf een eigen game, een fotoshoot of een schilderij maken? Bosch Atelier aan de Korte Wal in Borculo gooit de deuren wagenwijd open voor creatieve jongeren. „Ga aan de slag met jouw passie!”

„Droom jij over je eigen game, schilderij of fotoshoot? Of een andere een tof idee dat je graag wilt maken? Join us!”, zeggen Marieta Landkroon en Peter Kapritsias. „We begeleiden jou in het maken van jouw zelfgekozen creatieve project. In vijf lessen nemen we je deze zomer mee op reis door het creatieve proces waarbij wij je helpen je idee te verwezenlijken.”

Volledig scherm Creative Arts van Peter Kapritsias © Peter Kapritsias

De docenten Marieta en Peter en hebben skills in fotograferen, filmmaken, vormgeving, tekenen, schilderen, videogame design, fantasy & sci-fi schrijven, comics, anime, animatie. De lessen in het Spuythuys van Karin Bosch zijn op 5, 8, 12 en 15 augustus 10.00 - 12.00 uur. De eindpresentatie en afterparty is op 19 augustus van 20.00- 22.00 uur.

Donderdagavond is er een filmavond. Bezoekers kunnen kijken naar Spider-Man: No Way Home met een drankje en popcorn. Marieta en Peter zijn met hun werk aanwezig in ‘t Spuythuys. „Neem jouw idee mee en bespreek het met ons. Tijdens deze avond kun je je uiteraard direct inschrijven voor de workshop.” De inloop is van 19 tot 20 uur. De film begint om 20 uur.

Deelnemers moeten minimaal 12 jaar oud zijn. De kosten van de workshops bedragen in totaal 45 euro. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via info@boschatelier.nl. De locatie is ‘t Spuythuys aan de Kortewal 11, Borculo. Meer info op internet: Marieta Landkroon & Peter Kapritsias of bij Bosch Atelier.

