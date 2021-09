Creatieve snackbarhouder Winterswijk leeft zich uit op Grand Prix: hallo Max-bak

Huis bouwen of verbouwen in Berkelland? Tijdelijke woonunit hoeft niet meer per sé op eigen bouwper­ceel te staan

1 september BORCULO - Een huis bouwen of verbouwen in Berkelland? Een tijdelijke woonunit hoeft niet meer per se op het zelfde bouwperceel te staan. „We willen onze inwoners in deze krappe woningmarkt tegemoetkomen”, aldus wethouder Maikel van der Neut.