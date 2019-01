Crematorium Berkelland moet dode bomen herplanten

Het Crematorium Hart van Berkelland heeft aan alle verplichtingen voldaan om natuur te compenseren. Dat antwoordt het college van B en W van Berkelland op schriftelijke vragen van GroenLinks-politicus Paul Knuvers. Die vroeg zich na een hardlooprondje door de herplantlocatie af waar het crematoriumbos blijft.

Het nieuwe Crematorium Hart van Berkelland in Haarlo staat midden in de natuur van het beschermde Groene Netwerk Nederland. Daarom is bij de bouw afgesproken dat er natuurcompensatie moest plaatshebben, als voorwaarde om de omgevingsvergunning te verlenen.

Van de gemeente Berkelland moest in totaal 23.000 vierkante meter aan bos en natuurcompensatie zijn aangelegd. Daarvan bestaat ruim 13.000 tot 16.000 vierkante meter uit een bos bij de Waterster in Borculo. De overige 9.000 vierkante meter omvat een poel met een klein bos op het terrein van het nieuwe crematorium, zo was de afspraak.

Volledig scherm Artist’s impression van het nieuwe crematorium op landgoed Het Aamschot tussen Borculo en Haarlo. bron Rondom Rouw

Voldaan

Gert Brinkhorst van het Crematorium Hart van Berkelland was onaangenaam verrast door de vragen van Knuvers. Volgens hem heeft het crematorium aan alle verplichtingen voldaan. Dat wordt nu bevestigd door de gemeente Berkelland. ‘Wij hebben geconstateerd dat het crematorium aan alle verplichtingen van de herplant heeft voldaan. Er heeft wel degelijk aanplant plaatsgevonden nabij de Waterster. Een klein gedeelte hiervan is doodgegaan tijdens de droge zomer. Deze aanplant is tussen de 80 en 110 centimeter hoog en kan tussen de aanwezige ruigte over het hoofd gezien worden’, antwoordt het college op de vragen van Knuvers.

‘Rondom het crematorium is de aanplant volgens afspraak aangeplant en goed aangeslagen. Rondom de poel op eigen terrein is de beplanting ook goed aangeslagen. De begroeiing rondom de poel heeft zich goed ontwikkeld’, aldus B en W.

Vervangen

De herplant die dood is gegaan door droogte moet door het crematorium vervangen worden door nieuwe herplant, schrijft het college. ‘Dit moet bij voorkeur dit plantseizoen, maar vóór 31 december 2019 plaatsvinden. Daarna geldt een instandhoudingsplicht voor de nieuwe houtopstand. Als de beplanting niet aanslaat of afsterft moet deze binnen een jaar vervangen worden.’

Knuvers vroeg het college ook om een overzicht van alle natuurcompensatie van de afgelopen jaren en of deze gecontroleerd zijn. Het college kan dat pas later deze maand geven. ‘Er bestaat geen verplichting om de compensatie aan te tonen met foto of facturen. Wij controleren wel zelf via onze actuele luchtfoto’s en een bezoek ter plaatse. Wij monitoren de stand van zaken. Wij hebben een lijst gemaakt van deze zaken per kern.’

De gemeente is bezig om deze lijst te complementeren. ‘Per zaak wordt ter plaatse gekeken naar wat is afgerond, wat nog loopt en voor welke termijn de inplant gereed moet zijn. Als blijkt dat er niet wordt gecompenseerd dan treden wij handhavend op. Wij registreren per handhavingszaak welke handhavingsacties wij uitvoeren. Onze ervaring leert dat zodra we in gesprek gaan met de eigenaar daarna de zaken vaak in goed overleg gerealiseerd worden.’