Crematorium Etten gewoon in bedrijf na rookincident: ‘Personeel heeft adequaat ingegrepen’

Winters­wijk­se basis­school De Korenburg, topplek om te werken én te leren: ‘Hier gaan de kinderen over en blijven de leerkrach­ten zitten’

WINTERSWIJK - Als enige basisschool in de Achterhoek is De Korenburg uitgeroepen tot Klassewerkplek. Een erkenning voor het fijne werk- en leerklimaat op de Winterswijkse school. Directeur Susan Teerink is trots op deze bijzondere teamprestatie.

15:51