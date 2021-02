Crematoriumdirecteur Gert Brinkhorst over diefstal bronzen beeldje: ‘Zo’n daad maakt de pijn nóg groter’

Zwaarder dan 20 ton? Dan omrijden via de nieuwe N18 in plaats van over oude brug over de Buurser­beek

21 februari RIETMOLEN/EIBERGEN/HAAKSBERGEN - Rijkswaterstaat heeft vrijdag verkeersborden geplaatst rond de Vloedstegenbrug. Het woensdag van kracht geworden verkeersbesluit om voertuigen met een totaalgewicht van 20 ton en meer niet meer over de Vloedstegenbrug in de voormalige N18 tussen Eibergen en Haaksbergen te laten rijden, is daarmee effectief geworden.