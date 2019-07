Crimineel vindt weg naar Achterhoekse boer

BORCULO - 15 procent van de boeren in de Achterhoek is wel eens benaderd door criminelen. Die willen het vastgoed gebruiken als drugspand. "Als we niet oppassen is drugs dadelijk het belangrijkste exportproduct van de Achterhoek."

In de Regiodeal met het Rijk waarbij de Achterhoek 20 miljoen euro vanuit Den Haag krijgt om onder meer de gevolgen van krimp te bestrijden, is ook de paragraaf 'ondermijning' opgenomen. Bij ondermijnende criminaliteit vermengt de onderwereld met de bovenwereld. De (georganiseerde) criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld', zoals huisvesting en vergunningen. Het onderdeel ondermijning was aanvankelijk niet opgenomen, aldus Mark Boumans. Als burgemeester van Doetinchem is hij voorzitter van de Achterhoek Board, die de Regiodeal heeft binnengehaald. "Maar het Rijk wilde dat graag als onderdeel van de deal. Daarbij gaan we ons als acht Achterhoekse gemeenten richten op de criminaliteit in het buitengebied."

Drugslab

15 procent van de agrariërs is wel eens benaderd door criminelen, staat als noot in de Regiodeal. Volgens Boumans gaat het hier om cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Het is een landelijk percentage", zegt Boumans. "Maar dat komt naar mijn beeld overeen met het Achterhoekse cijfer. Dat betekent dat een op de zeven boeren in de Achterhoek al eens is benaderd door criminelen." Geregeld wordt op het platteland een drugslab gevonden, net als gedumpt synthetisch afval en hennepkwekerijen. "In Brabant en de Betuwe is het erger dan hier, maar het komt ook deze kant op", aldus Boumans. "De Randstad is daarvoor te vol. Hier is de ruimte." Ook het buitengebied van Berkelland kreeg er al mee te maken, in Noordijk werd in de zomer van 2017 een groot drugslab opgerold dat in een leegstaande boerderij gevestigd was.

De acht Achterhoekse gemeenten besloten in maart al om samen te werken op dit gebied. Onder de noemer 'Criminelen, Kiek uut!' pakken de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Aalten, Doetinchem, Winterswijk en Montferland gezamenlijk deze vorm van criminaliteit aan. Dit met partijen als politie, brandweer, openbaar ministerie, landbouworganisaties, waterschap, jagers en burgers. Er is iemand aangesteld die in juni is begonnen om de drugscriminaliteit in de regio aan te pakken. Dit is voorlopig voor een periode van twee jaar. Leidend daarbij zijn de criminaliteitsgegevens per gemeente opgesteld door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

Vent aan de deur