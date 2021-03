Criminele huurder heeft nog te vaak vrij spel: ‘Luister naar je onderbuikgevoel’

In totaal telt Nederland 50.000 panden waarin criminelen actief zijn, blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.



Ongeveer 40.000 woningen daarvan worden misbruikt door drugscriminelen, maar ook voor illegale prostitutie of gokken. In ruim de helft van alle foute panden is sprake van illegale wietteelt.



Criminelen nestelen zich het liefst zich in kleinere gemeenten, vooral in Noord-Brabant en Limburg. Arnhem en Tilburg zijn de enige twee grote steden in de top 20 van gemeenten met de meeste criminele adressen. Arnhem telde in 2019 ‘292 foute panden’, Nijmegen had er in dat jaar 140. Alleen al in Oost-Nederland zijn vorig jaar 700 hennepplantages opgerold en 32 drugslabs in verhuurde schuren ontmanteld.