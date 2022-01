Criminelen dumpen vluchtauto in Bredevoort vermoedelijk na zware plofkraak in Duitsland

De plofkraak was afgelopen nacht kort voor 03.00 uur. Volgens getuigen gingen na een enorme explosie drie of vier mannen het bankgebouw in Edemissen binnen om korte tijd later met hun buit in een zwarte Audi te vluchten.



Zo’n anderhalf uur later, rond 04.30 uur, zagen Nederlandse agenten een verdachte, donkere Audi rijden op de Kottenseweg bij Winterswijk. Op het moment dat de agenten de auto wilden controleren, ging de wagen er met grote snelheid vandoor.



Tijdens de achtervolging kregen de agenten op de grond hulp van de politiehelikopter in de lucht. Die vond de zwarte Audi later die ochtend in Bredevoort. De inzittenden waren verdwenen, de politie weet niet hoeveel mensen in de auto hebben gezeten.