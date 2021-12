Criminelen sturen nep-uitnodigingen voor booster-vaccinatie 80-plussers: ‘De GGD verstuurt deze nooit per e-mail’

DOETINCHEM/ ZEVENAAR - Mensen die per e-mail een uitnodiging ontvangen hebben voor een boostervaccinatie, moeten deze per direct weggooien. Het gaat hierbij namelijk op oplichting. Dat laten GGD en politie weten.

,,Uitnodigingen voor de boostervaccinatie worden alleen per post verstuurd en uit naam van het RIVM”, laat een woordvoerder van de GGD weten. ,,Daarnaast is het goed om te benadrukken dat de vaccinatie altijd gratis en vrijwillig is. Als mensen gevraagd wordt te betalen, dan is meteen duidelijk dat het niet klopt.”

De nep-berichten die door criminelen verstuurd worden, leiden namelijk naar een betaalomgeving. Zo proberen ze nietsvermoedende mensen geld afhandig te maken.

Bron- en contactonderzoek

De enige e-mails die vanuit de GGD verstuurd worden, gaan over het bron- en contactonderzoek. Het gaat hierbij om een zogenoemde beveiligde e-mail. In deze mail, die alleen naar positief geteste mensen wordt verstuurd, staat informatie over het verloop van het onderzoek.

Zo wordt erin verteld dat het vanwege het zeer hoge aantal besmettingen mogelijk langer duurt dan normaal voordat de betreffende GGD belt. Of dat het de GGD’en mogelijk niet lukt om te bellen voor het bron- en contactonderzoek.

Ook kunnen positief geteste mensen in deze e-mail informatie over hun besmetting met COVID-19 lezen en hoe ze hun contacten hierover kunnen informeren. Meer uitleg over deze e-mail staat hier.