Criminelen sturen nep-uitnodigingen voor boosterprik 80-plussers: ‘De GGD verstuurt deze nooit per e-mail’

Vervoersbe­drijf Eijgenhuij­sen uit Ruurlo gaat voor 10 miljoen euro over in Zweedse handen

Het familiebedrijf Eijgenhuijsen Precisievervoer uit Ruurlo, dat gespecialiseerd is in de transport van met name grote apparaten, is overgegaan in Zweedse handen. Elanders Group heeft honderd procent van de aandelen overgenomen.

15:53