Crossbaan ‘Pumptrack’ reist jaar lang door Oost Gelre

Koperdie­ven slaan weekend op weekend toe bij recycling­be­drijf in Winters­wijk

1 september WINTERSWIJK - Een recyclingbedrijf in Winterswijk is de afgelopen weekeinden het doelwit van koperdieven. Volgens wijkagent Willem Saris is de afgelopen weken zo’n 200 kilo van dat metaal gestolen bij het bedrijf aan de Hanekampweg.