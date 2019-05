Crosscircuit bij Stille Wald voor elektrische motoren

Het circuit is tussen de 800 en 1000 meter lang en kent ook hoogteverschillen. Voordeel van elektrische crossmotoren is dat de machines geen lawaai maken. Dat zorgt ervoor dat er veel minder sprake is van overlast voor de omgeving.



TeamGamez heeft een samenwerking met KTM, die de motoren gaat leveren. Crossen met elektrische motoren is een sport in opkomst. Op dit moment zijn er slechts twee circuits in Nederland, in Wanroij en Amsterdam.