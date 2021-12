Crowdfundactie voor opknappen hertenweide Landgoed Slangenburg

COLUMN 2021 eindigde zoals het begon voor de sportlief­heb­ber: in mineur

We sloten het sportjaar af zoals we het begonnen: in mineur. Toen de vrijwilligers van de Dijkencross in Pannerden vorige week zaterdag nog bezig waren met de laatste voorbereidingen, kondigde premier Mark Rutte een keiharde lockdown af.

7:40