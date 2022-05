Crowdfunding-actie geslaagd: skatepark in Eibergen kan op de schop

Voor skateboarders was de lol vergaan op de verouderde half-pipe en bijbehorende sprongelementen en andere tricks. Het plan om de speeltuin voor avonturiers met een skateboard na bijna 20 jaar eens goed op te kalefateren lag er al langer, corona zorgde voor een lange stilte rond het voornemen tot renovatie. De Stichting Maatschapgeluk dat lokale maatschappelijke initiatieven ondersteunt en faciliteert startte een crowdfunding om de laatste nog benodigde 5000 euro binnen te slepen. ,,Dat is gelukt”, meldt Madelon Kuijk van de stichting. ,,Het bedrag is zelfs iets hoger uitgevallen. Naar aanleiding van de crowdfunding heeft ook de gemeente Berkelland 10.000 euro toegezegd voor vernieuwen van het skatepark.”

Verder kan het skatepark rekenen op een bijdrage van de club van 100. ,,Dat is een club van Eibergenaren die is begaan met een mooi en veilig skatepark en tegelijkertijd graag ziet dat de voorgenomen verfraaiing van De Maat in zijn geheel een keer gestalte krijgt.” Kuijk meldt verder dat uit de offertes is gebleken dat vervangen van de half-pipe voordeliger uitvalt dan renovatie of reparatie. ,,Dat is ook het geval met een paar andere onderdelen, waarvan één object ooit zwaar is beschadigd tijdens werkzaamheden. Daar is nooit meer naar omgekeken.”

In totaal 149 donateurs brachten het bedrag van de crowdfunding bij elkaar. ,,Van grotere bedragen tot 5 euro”, geeft Madelon Kuijk aan. ,,Ook bedragen van een paar euro zijn van groot belang in deze crowdfunding. Want met een nieuw skatepark kan er op De Maat zomaar veel meer in beweging komen. Bovendien moet het skatepark echt een keer worden vernieuwd. Als je ziet wat er voor het vertier van de jeugd wordt geregeld in Eibergen en dat afzet tegen faciliteiten voor ouderen, komen jongeren er bekaaid vanaf. ”

Na de zomervakantie gaat de schop de grond in.