‘Crowdfunding voor gevels schouwburg Amphion?’

De Vernieuwers Bij De Steck in Doetinchem kan je broeden op nieuwe ideeën

14:01 DOETINCHEM - Innovatie. Modewoord of dagelijkse realiteit in de Achterhoek? Deze krant laat deze zomer acht sterke staaltjes van vernieuwing zien in de industrie, de zorg, de techniek, het onderwijs en andere sectoren. Deel één: De Steck in Doetinchem.