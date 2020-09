Cultuurbedrijf in Doetinchem gaat van start zonder champagne: tekort van 1,5 miljoen

Dieven roven pot met geld leeg van logeerhuis voor kinderen met beperking in Wehl

31 augustus WEHL - Onbekenden hebben bij een inbraak in Logeerhuis Opvang Uniek in Wehl een som geld gestolen. Het geld was bedoeld om uitjes te betalen voor de kinderen met een beperking, die opgevangen worden in het Wehlse logeerhuis.