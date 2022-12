Cultuurkwartier Winterswijk dreigt in prullenbak te verdwijnen: ‘Ze zien niet dat ze goud in handen hebben’

Piepjonge teckels gered van illegale hondenhan­del: ‘Alsof het tweede­hands tasjes zijn’

’s-HEERENBERG - Twee hondenhandelaren zijn maandagochtend door de politie opgepakt bij een tankstation aan de Drieheuvelenweg in ’s-Heerenberg. Zij wilden hier twee illegale teckels verkopen, maar hadden de pech dat dierenactiegroep House of Animals was ingeschakeld.

