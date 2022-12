Curling op ijsbaan Doetinchem levert 3350 euro op voor Kledingbank

Het toernooi was de afgelopen twee jaar vanwege corona niet gehouden. Dit jaar was het toernooi over vier avonden. Er deden 43 teams mee. Winnaar werd een team bestaande uit oud-prinsen van carnavalsvereniging De Umdraeyers.



De Kledingbank is blij met het geld. De organisatie zorgt voor kleding voor minder bedeelden in de gemeente. Ook zorgde de Kledingbank ervoor dat de jonge vluchtelingen die huizen in de crisisnoodopvang aan de Ambachtstraat kleren en schoeisel kregen voor de winter.