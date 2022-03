Cursisten van Needse rijopleider moeten maanden langer wachten op rijexamen: ‘Ik ben verbannen bij het CBR’

Henrie Kamps trok vorig jaar aan de bel over de wachttijd voor theorie-examens. Bij het CBR zijn wachttijden al langer een probleem. Voor theorie-examens konden kandidaten sneller aan de beurt komen door in te schrijven via een spoedcursus met aansluitend examen. Hij stelde die voorkeursbehandeling via enkele aanbieders aan de kaak via publiciteit. Dat deed hij onder meer via enkele eigen websites, zoals scbr.nl (Stop CBR / Consumenten Belang Rijles) en cbrclaim.nl, waarop hij zelf de redactie voert. Ook lanceerde hij een systeem waarmee beginnende cursisten direct een theorie-examenplek aanvroegen, maar hun plek dan eerst aan een lotgenoot afstonden die al langer bezig was.