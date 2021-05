Cybercriminelen proberen politie op te lichten met phishing sms: ‘Het moet niet gekker worden’

Phishing via sms is erg verraderlijk , omdat mensen bij online criminaliteit volgens de Consumentenbond vooral denken aan nepberichtjes via een e-mail of social media bericht. ‘Criminelen proberen doormiddel van deze phishing sms‘jes betaal of persoonlijke gegevens te achterhalen. Wanneer je een sms bericht ontvangt en deze bevat een link, kijk dan altijd of het linkje het echte webadres van een bedrijf of organisatie bevat. Laat nooit zomaar inloggegevens zoals wachtwoorden en betaalgegevens achter. Twijfelt u of het sms'je echt is? Neem dan contact op met de afzender.’



Het is niet bekend of de medewerker van de politie op de link heeft geklikt, maar het lijkt onwaarschijnlijk. Het domeinnaam in de link in het sms'je lijkt niet eens op dat van de Rabobank. De politie waarschuwt iedereen alert te zijn op deze nepberichten, aangezien criminelen er jaarlijks miljoenen mee verdienen. Voor meer informatie over veilig bankieren verwijst de politie naar veiligbankieren.nl.



Overigens is het niet de eerste keer dat oplichters het proberen bij mensen met gezag. Onlangs kreeg ook de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord een appje van criminelen. De ‘cyberburgemeester’ binnen het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland – een samenwerking tussen politie en gemeenten in Gelderland en Overijssel – klikte uiteraard niet op de link en maakte direct melding van de poging tot oplichting bij de politie.