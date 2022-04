Cyberfraudeurs doen zich voor als burgemeester Mark Boumans: ‘Kwalijk en crimineel’

Geld overmaken

Op Twitter laat Boumans de twee nep-mails zien. In de ene staat: ‘Ik heb je dringend nodig om me te helpen bij het kopen van een iTunes-cadeaubon van 3 stuks - 100 euro per stuk’. In de andere mail wordt gevraagd een minuutje vrij te maken ‘omdat ik in vergadering zit'. Beide gestuurd door Mark Boumans. In de mails zaten links waarmee het geld kon worden overgemaakt.