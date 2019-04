D66 Aalten-Dinxperlo na één jaar: meer openbaar debat

AALTEN - In de gemeenteraad van Aalten wordt nog onvoldoende gedebatteerd. De raad moet ook vaker in discussie met burgers en organisaties uit de gemeente. Die analyse maakt politieke partij D66 na één jaar lidmaatschap van de gemeenteraad van Aalten.

De partij heeft zijn bevindingen van dat raadswerk op een rij gezet in Openbaar debat. Het stuk is aangeboden aan burgemeester Anton Stapelkamp. D66 kwam na de verkiezingen van maart 2018 met twee zetels in de nieuwe raad. ‘Na een afwezigheid van twintig jaar’, schrijft fractievoorzitter Alexander van der Graaff.

Verbeteren

De partij doet in het stuk een aantal suggesties om het openbare debat te verbeteren. De gezamenlijke gemeenteraad heeft een raadsprogramma samengesteld, waarmee het college met de wethouders van CDA, VVD en Progressieve Partij aan het werk kan. Volgens Van der Graaff en tweede raadslid Gerloeske Brezet is dat raadsprogramma ‘wel wat wollig geformuleerd’. Daardoor was het lastig om op een rij te zetten hoe dat werk uitgevoerd moet worden.

In dat raadsprogramma werd door alle partijen afgesproken dat er meer op hoofdlijnen gedebatteerd zou worden. Dat is in ieder geval volgens de D66-fractie nog onvoldoende gehaald. Dat kan beter, ook door het makkelijker te maken om onderwerpen voor bespreking aan te dragen.

Met burgers