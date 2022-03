D66 Berkelland voert campagne in Enschede voor vierbaans N18: „Maar tegen de Noordtak!”

NEEDE/EIBERGEN/ENSCHEDE - Een spandoek van D66 Berkelland in Enschede? Jazeker, zegt lijsttrekker Han Boer over de campagne buiten de eigen gemeente. „We pleiten voor een vierbaans N18. Dat is goed voor Berkelland!”

N18 overal 4-baans! Dat staat op een spandoek langs de nieuwe N18 bij de op en afrit bij de Grolsch in Enschede. Afzender? D66 Berkelland. „De nieuwe N18 is inmiddels in gebruik en Neede en Eibergen profiteren daarvan als forensenplaatsen voor de steden in Twente. Voor de toekomst is een opwaardering naar een vierbaansweg noodzakelijk, eventueel uitgevoerd in fases”, aldus lijsttrekker Han Boer. D66 hoopt zo de Berkellandse kiezer ook buiten de eigen gemeente voor zich te winnen.

Betere aansluiting op A1

Een verbeterde aansluiting van Berkelland op de A1 is volgens Boer ook noodzakelijk. „D66 is daarom voorstander van het opwaarderen van de Deventerkunstweg tot een ontsluitingsweg voor bedrijventerrein Laarberg en het buitengebied van Berkelland.”

Tegen Noordtak

Hoewel D66 voor een bredere N18 is, zijn de democraten fel tegen de aanleg van de Noordtak parallel aan de N18 door de Achterhoek. „De lobby van de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam voor de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn is niet aflatend en steekt bij elke regeringswisseling weer de kop. Deze lijn door de Achterhoek is op geen enkele manier voordelig. De lijn zal het landschap aantasten en gemeenschappen blijvend doorsnijden.”

Over bestaand spoor

D66 is tegen deze Noordtak en vindt dat de oplossing voor het Europese achterland op het tracé Zevenaar Oberhausen gerealiseerd moet worden, of deels in Nederland en Duitsland over bestaande tracés. „Daarnaast speelt de vraag of verdere groei nog langer een doel moet zijn; er zijn grenzen aan de groei ook wat betreft onze functie als doorvoerland”, aldus Boer.

Hamburg en Bremen beter

D66 wil eerst een onderzoek naar de noodzaak van het de lijn in z’n algemeenheid los van de varianten. „We zullen ervoor waken dat het onderzoek waar de kamermotie om vroeg ook nadrukkelijk eerst die vraag gaat beantwoorden. Als over een paar jaar de schepen over de noordelijke route kunnen om dat hier geen ijs meer ligt is Hamburg en Bremen een veel logischer oplossing. Duitsland investeert daar al op met het spoor en laat de aansluiting van de Betuwelijn voorlopig gewoon liggen.”

Volgens Boer komt er een einde aan de groei van het goederenvervoer per spoor. „De lijn ligt er voor tientallen jaren en de economie ziet er dan heel anders uit. Minder spul ver weg slepen en meer regionaal gaan produceren.”

Volledig scherm Han Boer biedt de visie van D66 op het buitengebied aan aan Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid van D66. © D66 Berkelland

Boer heeft deze week in Doetinchem de visie van D66 Berkelland op de N18, Noordtak en het buitengebied aangeboden aan Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66). Zij heeft onder meer wegen en spoor in haar portefeuille.